22 مشروع قرار لإحباط خطة ترامب بشأن إتمام مبيعات عسكرية للسعودية والإمارات والأردن

كشف مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لوكالة "رويترز"، أنهم سيقدمون "22 مشروع قرار لإحباط خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجاوز الكونغرس وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن"، مؤكدين أن "الهدف من هذا التحرك حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية".
وكان السيناتور كريس مورفي حذر من أن "ترامب يفكر في استخدام "ثغرة غامضة" في قانون الحد من التسلح يسمح لإدارته ببيع مجموعة جديدة من القنابل إلى المملكة العربية السعودية دون موافقة الكونغرس"، لافتًا إلى أن "التحايل على الكونغرس من أجل بيع الذخائر للسعوديين سيكون إساءة استخدام كاملة للسلطة والإدارة قد تضع خطتها موضع التنفيذ في وقت مبكر من هذا الأسبوع".
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