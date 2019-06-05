سانا: الجيش السوري يستهدف المسلحين في ريفي إدلب وحماة

أكد ​الجيش السوري​ توجيهه ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ لمواقع تمركز المسلحين في ​ريف حماة​ الشمالي، بالتوازي مع عملياته عند خطوط إمداد المسلحين في ​ريف إدلب الجنوبي​.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن القصف جاء ردا على مواصلة تلك المجاميع خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأكدت الوكالة أن وحدات من الجيش ردت فجر الأربعاء بضربات صاروخية ومدفعية، على اعتداءات مسلحي "كتائب العزة"، و"​جبهة النصرة​"، مستهدفة مواقع انتشارهم ومحاور تحركاتهم في بلدات الزقوم وقليدين والزكاة في الريف الشمالي.