النشرة: قتيل وجريحان بإشكال على خلفية ثأرية بين أفراد من عائلتين في إهمز

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"وقوع إشكال في بلدة إمهز بين أفراد من عائلتين على خلفية ثأرية، مل أدّى إلى مقتل "خ. ع. ر." وجرح إثنين آخرين، وقد تمّ نقلهما إلى "​مستشفى دار الأمل​".

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