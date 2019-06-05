​جامعة القاهرة تدين حادث العريش.. وتؤكد: لن ينال من عزيمة المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أدانت جامعة القاهرة، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف كمينًا أمنيًا فجر اليوم الأربعاء بجنوب مدينة العريش بسيناء.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن "مثل هذه الأحداث الدنيئة لن تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعبًا ولن تثنيهم عن المضى قدمًا فى مسيرة الإصلاح والتنمية".

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ولفتت الجامعة إلى أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه وحفظ الله مصر وشعبها.

وقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، بخالص التعازى لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمد شهداءنا الأبرار بالرحمة وواسع المغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأضاف أن "تزامن الهجوم الإرهابى على كمين التأمين بالعريش مع أول أيام عيد الفطر المبارك يثبت أن هذا الإرهاب الأسود لا دين له، وإنما يستهدف المصريين جميعًا، وأنه مهما بلغت قوة الإرهاب لن يقدر على هزيمة المصريين أو النيل منهم".