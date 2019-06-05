بالصور.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في أول أيام العيد.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سجلت شواطئ الإسكندرية اليوم الأربعاء، إقبالا متوسطا خلال احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك رغم حرارة الطقس التي تشهدها المدينة الساحلية والتي ارتفعت تدريجيا منذ فترة الظهيرة.

وتباينت نسب الإقبال على شواطئ شرق المدينة بدءًا من المندرة والمعمورة والمنتزه وصولا إلى سيدي بشر، فيما ارتفع عدد الزائرين نسبيا في شاطئ شاطئ "نيو بوريفاج" أكبر شواطئ الإسكندرية والبالغة مساحته 1800 مترا.

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ورصد "الخليج 365" في جولة أجراها بطول كورنيش شرق المدينة، تواجدا محدودا في شاطئ ستانلي أحد أشهر شواطئ الإسكندرية والذي يختلف عن غيره بطبيعة تكوينه حيث يقع الشاطئ بين طرفي خليج طبيعي ويعلوه الكوبري الشهير ذو الطراز الأندلسي الذي يحمل ذات الاسم.

ورغم تنوع زوار الشواطئ بين الشباب والعائلات، إلا أن ذلك لم يحدث فارقا في نسبة الإشغالات، والتي لم تظهر بالشكل المعهود في كل عام.

ومن المتوقع ارتفاع أعداد الزائرين لشواطئ الإسكندرية خلال باقي أيام العيد، خاصة مع ارتباط أغلب الأسر بالزيارات العائلية خلال أول أيام الاحتفالات.