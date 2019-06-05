إحلال وتجديد خزان "تكديس المياه" بمدينة القصير بـ11 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد لخزان تكديس مياه الشرب سعة 10 آلاف متر، والخاص بمدينة القصير، بالإضافة إلى تجديد عنبر "حقن الكلور" بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه.

وأضاف صديق - في بيان الأحد-، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة المياه.

ولفت صديق إلى أن فريق الإدارة العامة للمعامل يجري كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، والبيولوجية للمياه؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءًا من خروجها من المحطات، حتى وصولها للمواطن، فضلا عن تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية، و5 معامل متنقلة، وإنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.