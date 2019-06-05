محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للمسابقة المحلية الكبرى في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية، تمهيدا لتصعيد الأوائل من الناجحين في المسابقة المحلية؛ للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في ضوء الدور الحيوي للوزارة في خدمة كتاب الله- عز وجل- حفظا وفهما، بإجمالي جوائز مليون و200 ألف جنيه، منها مليون و100 ألف للمسابقة العالمية.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- أن فروع المسابقة هي الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره، ويشترط في المتقدم أن يكون من طلاب أو خريجي إحدى الكليات الأزهرية، وألا يزيد سنه عن 35 عاما، الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن (مفتوح) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ثلاثين عاما، الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتجويده للناشئة تحت 12 سنة، الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت الخامسة والعشرين عاما (نصف القرآن على الأقل).

وأوضح البيان أنه يتم تقديم طلبات المشاركة في المسابقة بقسم شؤون القرآن بكل مديرية أوقاف على النموذج المعد لذلك ابتداء من الثلاثاء القادم حتى نهاية الشهر الحالي.