تايلاند: البرلمان يختار قائد المجلس العسكري الحاكم رئيسا للوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ)

انتخب برلمان تايلاند اليوم الأربعاء رئيس المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان أوتشا رئيسا للوزراء، بعد أكثر من شهرين من إجراء أول انتخابات في البلاد مند انقلاب عام 2014 .

وحصل برايوت على 376 صوتا، أي أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان الذي يضم 750 عضوا، وهي النسبة اللازمة للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

وكان الجنرال المتقاعد وقائد الجيش السابق (65 عاما) تولى مقاليد السلطة عقب انقلاب في مايو 2014 ونصب نفسه رئيسا للوزراء بعد ثلاثة اشهر.

وجاء انتصار برايوث في البرلمان، الذي يتكون من مجلسين، بدرجة كبيرة بفضل التأييد الكبير الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، الذي اختار النظام أعضاءه ووافق عليهم الملك.