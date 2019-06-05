محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ)
انتخب برلمان تايلاند اليوم الأربعاء رئيس المجلس العسكري الحاكم برايوت تشان أوتشا رئيسا للوزراء، بعد أكثر من شهرين من إجراء أول انتخابات في البلاد مند انقلاب عام 2014 .
وحصل برايوت على 376 صوتا، أي أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان الذي يضم 750 عضوا، وهي النسبة اللازمة للفوز بمنصب رئيس الوزراء.
وكان الجنرال المتقاعد وقائد الجيش السابق (65 عاما) تولى مقاليد السلطة عقب انقلاب في مايو 2014 ونصب نفسه رئيسا للوزراء بعد ثلاثة اشهر.
وجاء انتصار برايوث في البرلمان، الذي يتكون من مجلسين، بدرجة كبيرة بفضل التأييد الكبير الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، الذي اختار النظام أعضاءه ووافق عليهم الملك.
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند: البرلمان يختار قائد المجلس العسكري الحاكم رئيسا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.