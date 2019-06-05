​مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم بسبب الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد
قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها رقم "MS 855 وMS 853" التي كان مقرر إقلاعهما مساء اليوم الأربعاء وغدًا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم بسبب الأحداث الجارية هناك.
وطالبت الشركة، في بيان، المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات "مصرللطيران" على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة أحداث فض الاعتصام إلى 60 قتيلا.
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