قمة مرتقبة بين «حفتر» و«ترامب» فى البيت الأبيض

كشفت مصادر ليبية، مطلعة أن هناك قمة يجرى الإعداد لها حالياً بين المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن، ومن المقرر أن يلتقى حفتر مع ترامب فى البيت الأبيض يوم 15 يونيه الجارى.

ووفق مصادر مطلعة، فإن وفداً من مستشارى المشير حفتر، يوجد منذ فترة بالولايات المتحدة للإعداد لهذه الزيارة، التى تمثل وفق المراقبين، تأكيدا على الاعتراف العالمى بالدور المهم للقوات المسلحة الليبية فى دحر الإرهاب، وتحرير

البلاد من الميليشيات الخارجة عن القانون.

وستأتى زيارة حفتر إلى واشنطن بعد شهرين من المكالمة الهاتفية التى أجراها معه ترامب، عقب تدشين عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس، التى مثلت مفاجأة فى سياق الأحداث داخل ليبيا، حيث اعتبرها المراقبون دعماً من الإدارة الأمريكية لتحركات الجيش الوطنى من أجل بسط نفوذ الدولة على أراضيها ومؤسساتها بعد أكثر من ثمانى سنوات من

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الفوضى والانفلات.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبى مع قوات حكومة الوفاق الوطنى قرب مطار طرابلس الدولى، تزامناً مع غارات جوية لطائرات تتبع حكومة الوفاق فى محيط المطار، على نقيض التوقعات بهدوء محاور القتال فى طرابلس خلال عيد الفطر.

وقصفت طائرات الجيش الليبى، فجر اليوم، أهدافاً تابعة لفصائل حكومة الوفاق فى جنوب شرقى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مصدر عسكرى.

واستهدفت الضربات الجوية آليات ومستودع ذخيرة «الأسبق»، ومعسكر حمزة الواقعين فى طريق المطار، حيث تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطنى والكتائب الموالية لحكومة الوفاق، يأتى هذا بالتزامن مع عدة انفجارات سُمعت فى أنحاء طرابلس.