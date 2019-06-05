الصين : احترام المجتمع الدولي لخيارات الشعب السوداني ضرورة

أكدت الصين مجددا، اليوم الأربعاء، ضرورة احترام المجتمع الدولي لخيارات الشعب السوداني، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

جينج شوانج - في تصريح له، تعليقا على تطورات الأحداث في السودان التي أدت إلى وقوع عدد منالقتلى والجرحى - إن "الصين تتابع عن قرب الأوضاع في السودان، ونأمل أن يتمكن السودان من الحفاظ على الاستقرار، والقيام بعملية انتقال سياسي بشكل سلس، وانتهاج المسار الطبيعي للتنمية في أقرب وقت ممكن".