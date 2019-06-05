ارتفاع مستوى العلاقات بين الصين وروسيا

اتفقت الصين وروسيا، اليوم الأربعاء، على رفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي. جي. تي. إن.) أن الاتفاق جاء خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو.



وأضافت الشبكة الإخبارية، أن الجانبين أكدا تطابق مواقف الصين وروسيا حول أهم القضايا الدولية،

حيث بحثا تفصيليا المواضيع الحيوية للأجندة الدولية.كان الرئيس الصيني- الذي وصل في وقت سابق اليوم إلى روسيا- أكد أنه واثق في قدرة الجانبين على دفع العلاقات الثنائية إلى عصر جديد يتسم بتنمية أعظم على مستوى أعلى، بناء على الخبرات والإنجازات التي تحققت خلال الـ70 عاما الماضية.ومن المقرر أن يحضر بينج خلال وجوده في روسيا، منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي الـ 23، وسوف يلقي خطابا في جلسة كاملة لشرح أفكار الصين بشأن التنمية المستدامة، وسيؤكد أهمية بذل جهود متناسقة لحماية التعددية وتحسين الحوكمة العالمية من أجل تحقيق التنمية والرخاء للجميع في العالم.وتعد زيارة بينج إلى روسيا الثامنة منذ عام 2013 عندما انتخب رئيسا للصين، في الوقت الذي تعد فيه شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة في أفضل حالاتها بين الجانبين على مر التاريخ.