مقتل 7 من إرهابيي داعش بينهم قيادي في غارة للطيران العراقي بالأنبار

أعلن القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد، اليوم الأربعاء، مقتل ما يسمى بأمير ولاية الجزيرة في (داعش) وستة عناصر في غارة لطيران الجو العراقي غربي الأنبار.
وقال السمرمد- وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- "إنه بعد ورود معلومات عن تواجد أمير ولاية الجزيرةبداعش المدعو عبدالله الفرحان الملقب بأبو مسلم العراقي في صحراء الحزيرة قامت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري بملاحقة 4 عناصر لداعش كانوا يستقلون دراجات نارية وتحديدا عند منطقة الدولاب
وأضاف أن الطيران قام بقصف النفق الذي اختبأ فيه عناصر التنظيم بشكل كامل، وتبين وجود 7 جثث لعناصر تنتمي لداعش؛ بما فيهم أمير ولاية الجزيرة بداعش، وهو ما يدل إلى اعتماد التنظيم هذا المكان كوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية عملياتها ضد القوات الأمنية والمدنيين.
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