انتشال 40 جثة من النيل في السودان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية انتشال 40 جثة من نهر النيل، أمس الثلاثاء، وزعمت أن قوات الدعم السريع نقلتها إلى جهة مجهولة.
ودعت اللجنة الأطباء إلى التوجه للمستشفيات القريبة لأماكن سكنهم، واتهمتقوات الدعم السريع بانها "ما تزال ترتكب المجازر وأعداد الإصابات في تزايد مستمر".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أصدرت في وقت سابق
هذا وأعلنت اللجنة اليوم الأربعاء أن حصيلة القتلى منذ بدء فك الاعتصام أمام مقر القيادة العامة الاثنين الماضي بلغت 60 قتيلا.
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