البحرين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

أدانت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة العريش وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن، معربة عن

خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الشهداء.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة البحرينية (بنا)- على موقف

المملكة الثابت المتضامن بكل قوة مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.