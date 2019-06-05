في اجتماع استمر لـ 10 دقائق.. ترامب يبحث مع ميركل الوضع في ليبيا وغرب أفريقيا

بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا، في اجتماع استمر لعشر دقائق، على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال، الذي غيّر مسار الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث مع المستشارة الألمانية الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا، مضيفة أن "الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعاً لمدة عشر دقائق". وتابعت: "اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين"، التي تعقد في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وشارك في اللقاء أيضاً كلّ من جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب، وميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض.

وشاركت ميركل وترامب في احتفالات ذكرى "يوم الإنزال"، وكانت الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد الأمير تشارلز، بين المشاركين أيضاً.