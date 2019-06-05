مقتل 10 داعشيين في عمليتين منفصلتين غربي العراق

صرّح قائد عسكري عراقي كبير اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش العراقي بالتعاون مع طيران الجيش، نفذت عملية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أدت إلى مقتل سبعة من عناصر التنظيم شمالي ناحية البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار غربي بغداد.

وكان بيان عسكري لقيادة عمليات الجزيرة ذكر في وقت سابق اليوم، أن ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي، قتلوا في ضربة لطيران التحالف الدولي قرب حقل للغاز في محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية جنوبي حقل عكاس الغازي غربي محافظة الأنبار، استهدفت عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي، ما أسفر عن "مقتل 3 إرهابيين وحرق 3 دراجات نارية وتدمير وكر لهم".

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وتخوض القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، عمليات استباقية لمطاردة فلول "داعش" الإرهابي في عمق الصحراء الغربية بمحافظة الأنبار، بهدف القضاء على هذا التنظيم.

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ورغم القضاء على التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، ما تزال هناك خلايا تنفذ من وقت لآخر اعتداءات على قوات الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء.