كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يتبنى الهجوم الإرهابي على العريش في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية عناصر أمن مصريين في محافظة سيناء.

وذكرت وكالة الدعاية لداعش، أن مقاتلي التنظيم شنوا صباح اليوم هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية داخل مدينة العريش. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن "عناصر إرهابية" استهدفت "كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش"،

وأن الاشتباك أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

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