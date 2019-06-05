كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أفضل الحوار وليس التحرك العسكري في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "هناك فرصة دائما" لاتخاذ الولايات المتحدة خطوة

عسكرية في إيران، لكنه يُفضل الانخراط في حوار مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

وردا على سؤال حول آفاق وقوع نزاع بين الولايات المتحدة وإيران خلال حوار في برنامج "صباح الخير بريطانيا"،

قال ترامب، إن "هناك فرصة دائما.. هل أريد حدوث ذلك؟ لا أنا أُفضل عدم وقوعه لكن هناك دائما فرصة.. أنا

أُفضل إجراء حديث".

وأكد ترامب، حسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه "بالطبع" مستعدا للحديث مع روحاني، مشيرا إلى أن

Advertisements

الرئيس الإيراني قال إنه لا يبحث عن نزاع مع الولايات المتحدة، مضيفا أن "الشيء الوحيد أننا لا يمكننا السماح

لهم بالحصول على أسلحة نووية".

وسلط ترامب الضوء أيضا على "نشاطات إيران المعادية للغاية عندما توليت الرئاسة الأمريكية.. كانت الدولة

الراعية للإرهاب رقم واحد في العالم آنذاك، وربما مازالت كذلك اليوم".

ولفتت (بلومبرج) إلى أن تصريحات ترامب تأتي وسط توتر متصاعد بين البلدين بعد أن ألقى ترامب اللوم

على إيران في هجمات على حاويات نفط وخط نفط سعودي والمنطقة الخضراء الدبلوماسية في بغداد، ووجه

بنشر 1500 جندي أمريكي إضافي في المنطقة الشهر الماضي.