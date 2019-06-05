كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى عشرات آلاف المصلين الاربعاء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 120 ألف مصل توافدوا صباحا إلى المسجد لأداء صلاة العيد في أول أيامه.

ودخل المصلون إلى باحات المسجد ومصلياته وسط تكبيرات العيد التي صدحت في المكان، بحسب مراسلة فرانس برس.

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ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين في خطبة صلاة العيد، جموع المصلين إلى "الرباط في المسجد الأقصى".

وخالفت الأراضي الفلسطينية ولأول مرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994 السعودية في تحديد اليوم الأول من عيد الفطر الذي يلي شهر الصيام عند المسلمين.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الإثنين أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما أعلن المفتي محمد حسين مساء الإثنين أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

وكانت باحات المسجد الأقصى شهدت الأحد صدامات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية في يوم عطلة ذكرى "يوم توحيد القدس" اي احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967.