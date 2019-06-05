مداهمة مصنع لإعداد مسكر “الماحيا” ليلة العيد..البحث جار عن صاحبه

تمكنت مصالح الدرك الملكي، بضواحي حد بوموسى إقليم الفقيه بن صالح، ليلة أمس الثلاثاء، من تفكيك مصنع لتحضير مسكر ماء الحياة المعروف بـ”الماحيا”.

وقالت مصادر “اليوم24″، إن عناصر الدرك الملكي، داهمت مصنعا سريا لإعداد مسكر ماء الحياة، وذلك ليلة عيد الفطر، حجزت خلالها حوالي ثلاثة أطنان من مادة التين المجفف كانت معدة للتخمير، فضلا عن حجز عدة معدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي المذكور.

وأضاف المصدر ذاته، أن العملية التي قادتها عناصر الدرك بالمركز الترابي حد بوموسى، لم تسفر عن اعتقال رب المعمل السري، الذي سبق أن صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن ومباشرة بعد اقتراب نهاية شهر الصيام يعود مصنعو هذا النوع من الممنوعات إلى نشاطهم في إنتاج هذه المسكرات التقليدية المحلية الصنع بعد توقف في رمضان.