الشيخة تراكس وعادل الميلودي في أغنية مفاجأة

تحضر الفنانة الشعبية المعروفة، الشيخة تراكس، لعمل فني مع الفنان الشعبي عادل الميلودي، كمفاجأة لجمهورهما بمناسبة عيد الفطر.

وأعلنت “التراكس” عن عملها رفقة الميلودي، ظهر اليوم العيد، عبر نشرها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لصورة تجمعهما وعلقت عليها: “جمهوري العزيز.. انتظروا مفاجأة العيد عمل مشترك بيني وبين الأخ والفنان عادل الميلودي”.

ويأمل الفنانان الشعبيان أم يجد عملهما الجديد إقبالا لدى عشاق الأغاني الشعبية، خصوصا أن موسم إصدار الأغاني في فترة الصيف، ينطلق عقب شهر رمضان.

ولم يسبق أن أصدرت الشيخة تراكس أي عمل غنائي، سوى أغنية “عشنا وشفنا” التي أصدرتها كرد على الضجة التي وجدت نفسها فيها مع مجموعة فايسبوكية، اتهمتهم بالتحرش.