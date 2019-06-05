بالتعاون مع المغرب.. إسبانيا تعتقل مغربيا للاشتباه في انتمائه لمنظمة إرهابية

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية اليوم الأربعاء، عن إلقائها القبض على مواطن مغربي بمنطقة (سانتا كولوما دي غرامانيت) بالقرب من برشلونة، كان مبحوثا عنه من طرف السلطات المغربية، لتورطه في “الانتماء إلى منظمة إرهابية” وكذا في “التهريب والاتجار في المخدرات”.

وقالت الشرطة الوطنية الإسبانية في بيان لها، إن اعتقال هذا الشخص (30 سنة)، الذي تم أمس الثلاثاء، جاء “عقب مذكرة اعتقال دولية أصدرها المغرب”، وتم بالتعاون مع السلطات المغربية.

وأضاف نفس المصدر، أن هذه العملية “تعكس كيفية التعاطي ومعالجة ظاهرة عالمية تتطلب جهدا يتجاوز الحدود وتعاونا أمنيا دوليا قويا ومكثفا، مثل ما هو قائم بين إسبانيا والمغرب”.

وكان المشتبه به الذي اعتقل أمس، قد غادر المملكة في شهر شتنبر 2018، بعد تفكيك السلطات المغربية لخلية إرهابية كان عضوا فيها.

وأشار البيان إلى أن “تحليل المعلومات والمعطيات التي حصل عليها المكلفون بالتحقيق في الشرطة الوطنية الاسبانية، كشفت أن المشتبه به دخل بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الاسبانية”.