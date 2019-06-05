ستعقد لجنة الطوارئ، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد قليل، ندوة صحفية، من أجل الإعلان عن القرار النهائي، بخصوص قضية نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.
وستعلن اللجنة عن القرارات بعد أن استقبلت ممثلين عن الفريقين، وكذا كل من الجامعتين المغربية والتونسية.
ودافع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن الوداد البيضاوي، وطالب بإنصافه، مؤكدا أن قرار منح اللقب للترجي تحكمت فيه مجموعة من العوامل، أبرزها غياب التكافؤ، والعامل الأمني، بالإضافة إلى التهديدات التي لحقت بالرئيس أحمد أحمد.
وكان الاتحاد الإفريقي للعبة، قد عقد منذ أمس الثلاثاء، مجموعة من الاجتماعات من أجل البث في ما بات يعرف ب” النهائي المهزلة” قبل أن يقرر تأجيله إلى اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل – ندوة صحفية لـ”الكاف” للإعلان عن القرارات النهائية بخصوص نهائي العصبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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