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ستمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، درع لقب البطولة الاحترافية لفريق الوداد البيضاوي، يوم الأحد المقبل بملعب مراكش الكبير، وذلك بعد أن حسم اللقب، إثر انتصاره، أمس الثلاثاء، على أولمبيك خريبكة، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، عن الجولة قبل الأخيرة.
وبرمجت الجامعة، لقاء الكوكب المراكشي والوداد البيضاوي، يوم الأحد المقبل، على الساعة الخامسة عصرا، وهو نفس التوقيت الذي ستجرى فيه مباراة الجيش الملكي والمغرب التطواني، بحكم أن هذا الأخير ينافس أيضا على ضمان البقاء.
إليكم تحيين لبرنامج الجولة الأخيرة من البطولة:
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات في برنامج الجولة الأخيرة من البطولة وهذا موعد تسلم الوداد لدرع اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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