تنظيم 'داعش' يتبنى هجوم العريش في مصر

وذكرت وكالة "أعماق" التابعة لـ"داعش"، أن مسلحي التنظيم شنوا صباح اليوم هجومين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية في العريش، أكبر مدن شبه جزيرة سيناء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن "عناصر إرهابية" استهدفت "كمينا أمنيا جنوب مدينة العريش"، وأن الاشتباك أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، وضابط وأمين شرطة و6 مجندين.

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