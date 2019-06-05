رسمياً.. باريس سان جيرمان يُعلن رحيل بوفون

وانتقل اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 41 عامًا، إلى صفوف العملاق الفرنسي في عام 2018 ولمدة عام واحد قادمًا من يوفنتوس.

وغرد باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شخص مهذب داخل وخارج الملعب، وقدوة استثنائية لجميع اللاعبين بالفريق، نتمنى لك التوفيق في المستقبل".



وتابع: "وداعًا، وشكرًا على كل شيء قدمته لنا أيها العظيم".

وكان عقد "بوفون" مع ناديه الفرنسي يتضمن تمديده لمدة موسم آخر، ولكن باتفاق الطرفين ويبدو وأنهم لم يتواصلا لهذا الأمر خلال الأسابيع الماضية ليرحل مجانًا.

