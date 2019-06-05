رسمياً.. باريس سان جيرمان يُعلن رحيل بوفون

2019-06-05 | 18:00
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان عاجل رحيل حارسه المخضرم "جيانلويجي بوفون" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وغرد باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شخص مهذب داخل وخارج الملعب، وقدوة استثنائية لجميع اللاعبين بالفريق، نتمنى لك التوفيق في المستقبل".
وتابع: "وداعًا، وشكرًا على كل شيء قدمته لنا أيها العظيم".
وكان عقد "بوفون" مع ناديه الفرنسي يتضمن تمديده لمدة موسم آخر، ولكن باتفاق الطرفين ويبدو وأنهم لم يتواصلا لهذا الأمر خلال الأسابيع الماضية ليرحل مجانًا.
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