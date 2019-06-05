كيف مولت قطر الإعلام الحوثي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدوحة عاصمة الإرهاب تسخر 10 ملايين دولار لدعم الأبواق الإعلامية لمليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، تنوعت بين قنوات فضائية وصحف والعديد من الشبكات الإذاعية، فضلا عن تحول قناة الجزيرة القطرية لمنبر الانقلابيين وقادتهم.

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