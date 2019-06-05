مقتل 6 من إرهابيي داعش في غارة أمريكية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 من إرهابيي تنظيم داعش اليوم الأربعاء، في غارة أمريكية شنتها طائرات بالصومال.
ويكثف الجيش الأمريكي حملة الضربات الجوية في الصومال منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث قال إنه قتل أكثر من 800 إرهابي في غضون عامين.
وجمع تنظيم "داعش" مجندين في بلاد بنط، على الرغم من أن خبراء يقولون إن حجم قوته غير واضح، وإنه لا يزال لاعبا صغيرا مقارنة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على جزء كبير من الصومال ذات يوم.
وقالت أفريكوم، في أبريل/نيسان الماضي، إنها قتلت عبدالحكيم دوكوب الذي وصفته بأنه نائب زعيم داعش في الصومال.
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