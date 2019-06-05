شيرين عادل
قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ومدير المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن التفجيرات الإرهابية دوما ما تستهدف المناسبات الدينية والوطنية لتنفيذ التنظيمات الإرهابية والجماعات المسحلة لتنفيذ مخططاتها التخريبية والإرهابية، والتى كان آخرها اليوم، الأربعاء أول أيام عيد
الفطر المبارك، باستشهاد 8 من أفراد الشرطة فى هجوم إرهابى شمال سيناء.
وأوضح "عكاشة"، خلال لقائه على فضائية "الغد"، أن العملية الإرهابية التى استهدفت شهداء الشرطة فى سيناء اليوم تشير بوضوح وفقا لبيانات وزارة...
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سياسى: تسليم هشام عشماوي كلمة السر في حادث كمين شمال سيناء.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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