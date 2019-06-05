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قرار سعودي جديد للقضاء على مشكلة استطلاع الهلال العام المقبل

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عرفة البنداري
قررت المملكة العربية أن يكون مركز برج الساعة بمكة مرصدًا إسلاميًا للأهلة، ومن خلاله يتم رصد هلال شهري رمضان وشوال وسائر الشهور، كونه يضم مجموعة مناظير عالمية.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشئون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك الدكتور ياسين مليكي، قوله إنه اعتبارًا من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصدًا إسلاميًا للأهلة.

وأضاف مليكي أن المركز فريد من نوعه وفيه أدقّ مواقيت...

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