إصابة 20 معتمرا بانقلاب حافلة في السعودية

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام ب​مستشفى​ "عفيف" العام في ​السعودية​ سلطان المغيري، عن حالة الإنذار الأصفر إثر انقلاب ​حافلة​ بجانب طريق "عفيف – ظلم"، بعدما غفا سائقها، وكانت تقل أكثر من 20 مسافرًا من مختلف الجنسيات، كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وأكّد المغيري أن "المستشفى استقبل 20 مصابًا تنوعت درجة جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وتلقى جميع المصابين العلاج اللازم"، مضيفًا أن "المستشفى استنفر الكوادر الطبية والتمريضية فور تلقي البلاغ، وذلك بمتابعة مباشرة من مديرية صحة ​الرياض​ ممثلة بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي".

وأشار إلى أن جمعية ​الهلال الأحمر​ السعودي، دعمت جهود الإنقاذ بأربعة فرق لنقل المصابين.