الجيش السوداني: لن نتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان

أكّد ​الجيش السوداني​ "أننا لن نتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان"، مشددًا على "الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين".

وطلب الجيش من المواطنين "الابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن".