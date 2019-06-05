الجيش السوداني: لن نتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان

أكّد الجيش السوداني "أننا لن نتراجع عن الانحياز لثورة التغيير في السودان"، مشددًا على "الالتزام بالبقاء صمام أمان للسودان وملاذا للمواطنين".
وطلب الجيش من المواطنين "الابتعاد عن الأماكن العسكرية كمشاركة في حفظ الأمن".
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