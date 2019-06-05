لجنة أطباء السودان المركزية : ارتفاع حصيلة قتلى فض الإعتصام إلى 100 قتيل

أعلنت لجنة أطباء ​السودان​ المركزية "ارتفاع حصيلة قتلى فضّ الإعتصام في ​الخرطوم​ إلى 100 قتيل".

وكانت قد أفادت اللجنة، في وقت سابق اليوم، بـ"مقتل 60 شخصًا منذ يوم الإثنين إثر فض اعتصام المحتجين ​السودانيين​ أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم".

وقد قوبلت عملية فضّ اعتصام آلاف المتظاهرين المطالبين منذ أسابيع بتسليم السلطة إلى مدنيين، بإدانات من الغرب وخصوصًا من ​الأمم المتحدة​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ و​بريطانيا​.

وحمّلت لجنة أطباء السودان "ميليشيات" ​المجلس العسكري​ السوداني، مسؤولية مقتلهم.

كما شدّد قادة الحركة الاحتجاجية على أنّ "قوات التدخل السريع هي المسؤولة الرئيسية عن فضّ الاعتصام بالقوّة"، داعيةً أنصارها إلى "تنظيم تظاهرات جديدة"، رافضين دعوة وجّهها المجلس العسكري إلى إجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز تسعة أشهر.