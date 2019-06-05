تنظيم "داعش" تبنى الهجوم المسلح على نقطة أمنية في العريش بسيناء

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، تبنّي الهجوم الّذي أدّى إلى مقتل ثمانية عناصر أمن مصريين في محافظة ​سيناء​. وأوضحت وكالة "أعماق" أنّ "مقاتلي "داعش" شنّوا صباح اليوم هجومَين متزامنين على حاجزين للشرطة المصرية داخل مدينة ​العريش​". وكانت قد أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​ أنّ "عناصر إرهابية استهدفت مكمنًا أمنيًّا جنوب مدينة العريش، وأنّ الإشتباك أدّى إلى مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجنّدين".

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