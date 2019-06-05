ظريف يدعو الغرب لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

انتقد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "استمرار الحكومات الغربية في إبرام صفقات بيع السلاح لكل من ​السعودية​ و​الإمارات​"، موضحًا "أننا تطالب مجتمعات الغرب ومؤسساته التشريعية بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تمثلها الحرب السعودية الإماراتية على ​اليمن​. لكن حكوماته تمنحهما مزيدا من الأسلحة، التي تستخدم لارتكاب جرائم حرب في اليمن".

ولفت ظريف إلى أنه "مرة تلوَ الأخرى ترفض مقترحاتنا لإيجاد مخرج سياسي من الأزمة اليمنية"، مشددًا على أنه "يجب كسر دائرة الشر هذه".

يذكر أن دول غربية عدة على رأسها ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​ تواجه انتقادات متكررة بسبب مواصلتها بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، في وقت أوقعت فيه الحرب المندلعة منذ العام 2015 عشرات الآلاف من القتلى.

وتجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تمثل الإمارات قوته الثانية يشن منذ آذار 2015 عمليات عسكرية مستمرة يقول إنها تستهدف قوات جماعة "​أنصار الله​" الحوثية المدعومة من إيران والتي أطاحت عام 2014 ب​الحكومة​ المعترف بها دوليا التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الأخرى في البلاد.