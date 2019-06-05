انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "استمرار الحكومات الغربية في إبرام صفقات بيع السلاح لكل من السعودية والإمارات"، موضحًا "أننا تطالب مجتمعات الغرب ومؤسساته التشريعية بإنهاء الكارثة الإنسانية التي تمثلها الحرب السعودية الإماراتية على اليمن. لكن حكوماته تمنحهما مزيدا من الأسلحة، التي تستخدم لارتكاب جرائم حرب في اليمن".
ولفت ظريف إلى أنه "مرة تلوَ الأخرى ترفض مقترحاتنا لإيجاد مخرج سياسي من الأزمة اليمنية"، مشددًا على أنه "يجب كسر دائرة الشر هذه".
يذكر أن دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تواجه انتقادات متكررة بسبب مواصلتها بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، في وقت أوقعت فيه الحرب المندلعة منذ العام 2015 عشرات الآلاف من القتلى.
وتجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تمثل الإمارات قوته الثانية يشن منذ آذار 2015 عمليات عسكرية مستمرة يقول إنها تستهدف قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من إيران والتي أطاحت عام 2014 بالحكومة المعترف بها دوليا التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق الأخرى في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يدعو الغرب لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.