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تنظيم احتجاجات في إيرلندا بسبب زيارة ترامب المرتقبة

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تجمع المتظاهرون في مطار شانون بغربى أيرلندا، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مساء، بعد زيارته إلى ​بريطانيا​.

يذكر أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يلتقي الرئيس الأميركي في شانون لمناقشة قضايا خروج بريطانيا من ​الاتحاد الاوروبي​ (​بريكست​)، و​الهجرة​ الدعم الأميركي ل​إيرلندا الشمالية​، والتجارة.

وقد أقيم مخيم للاحتجاج بالقرب من ​المطار​ خلال فترة الزيارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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