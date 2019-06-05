تنظيم احتجاجات في إيرلندا بسبب زيارة ترامب المرتقبة

تجمع المتظاهرون في مطار شانون بغربى أيرلندا، حيث من المقرر أن يصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مساء، بعد زيارته إلى ​بريطانيا​.

يذكر أن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار يلتقي الرئيس الأميركي في شانون لمناقشة قضايا خروج بريطانيا من ​الاتحاد الاوروبي​ (​بريكست​)، و​الهجرة​ الدعم الأميركي ل​إيرلندا الشمالية​، والتجارة.

وقد أقيم مخيم للاحتجاج بالقرب من ​المطار​ خلال فترة الزيارة.