وصول جثمان الشهيد الرقيب جوني خليل إلى بلدته العيشية

وصل جثمان الشهيد الرقيب في ​قوى الأمن الداخلي​ جوني خليل، إلى بلدته ​العيشية​، حيث حُمل على الأكفّ وعزفت موسيقى قوى الأمن نشيد الموت. وجرت المراسم بحضور النائبين ​زياد أسود​ و​ابراهيم عازار​، النائب السابق ​أمل أبو زيد​، قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد ​غسان شمس الدين​ ممثّلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​عماد عثمان​ وحشد من الفاعليّات السياسيّة والحزبيّة وأبناء البلدة والقرى المجاورة. وكان قد حضر أيضًا قائد ​الجيش اللبناني​ العماد جوزاف عون، إلى العيشية، لتقديم التعازي بالشهيد خليل.

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