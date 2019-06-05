قوى الأمن عممت صورة سورية فُقدت أمس على الشاطئ في الرملة البيضاء

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة: "فرح دهام النايف" وهو سورية من مواليد عام 2001، الّتي فُقدت بتاريخ 4 حزيران 2019 على الشاطئ في الرملة البيضاء، ولم تعُد لغاية تاريخه".
وطلب في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 790714 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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