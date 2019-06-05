قوى الأمن عممت صورة سورية فُقدت أمس على الشاطئ في الرملة البيضاء

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المدعوة: "فرح دهام النايف" وهو سورية من مواليد عام 2001، الّتي فُقدت بتاريخ 4 حزيران 2019 على الشاطئ في ​الرملة البيضاء​، ولم تعُد لغاية تاريخه".

وطلب في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة الرملة البيضاء في وحدة ​شرطة بيروت​، على الرقم: 790714 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".