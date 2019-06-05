حبشي: لتفتيش مخيم النازحين في سهل دير الاحمر بعد ظهور أسلحة معهم

استنكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "التعرض للدفاع المدني، الذي نذر حياته للخدمة الانسانية، تحت أية حجج أو أسباب، من قبل عدد من النازحين في سهل دير الأحمر".
وإذ أثنى على "تدخل الجيش اللبناني لتوقيفه الفاعلين فورا وضبط الأمن"، طالباً بـ"تفتيش دقيق للمخيم في ظل المعلومات عن افتعال الحريق وظهور أسلحة بيد بعض النازحين وتكرار الاشكالات معهم".
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