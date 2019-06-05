قوى الأمن شيعت شهيدها الرقيب جوني خليل في كنيسة السيدة- العيشية

شيّعت ​قوى الأمن الداخلي​ وبلدة ​العيشية​ ​الجنوب​ية في مأتم رسمي وشعبي، الرقيب الشهيد في قوى الأمن الداخلي جوني خليل الّذي قضى جراء اعتداء إرهابي.

وقد حضر الصلاة لراحة نفسه، في كنيسة السيدة- العيشية، إلى جانب عائلة الشهيد، كلّ من: المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ ممثّلًا بقائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد ​غسان شمس الدين​، المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ ممثَّلًا بالنقيب ​شربل عون​، المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ ممثَّلًا بالرائد حمزة ترحيني، المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ ممثَّلًا بالملازم حسين ترحيني، وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ممثَّلًا بالنائب ​زياد أسود​، النائبان ​سليم خوري​ وإبراهيم عازار، عدد كبير من الضباط ورفاق ​السلاح​، رؤساء اتحادات بلديات جزين و​جبل الريحان​، رابطة مخاتير ​قضاء جزين​ وبعض فعاليات المنطقة.

وكان قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ وهو ابن البلدة، قد قدّم التعازي لعائلة الشهيد.

كما قلّد ممثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الشهيد الأوسمة باسم ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، من ثمّ قام رفاقه بحمل النعش على الأكف، حيث قدّم له السلاح على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، وانطلق موكب التشييع يتقدمه حملة الأكاليل باسم قوى الأمن الداخلي، إلى مثواه الأخير.