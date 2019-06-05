قوى الأمن شيعت شهيدها الرقيب جوني خليل في كنيسة السيدة- العيشية

شيّعت قوى الأمن الداخلي وبلدة العيشية الجنوبية في مأتم رسمي وشعبي، الرقيب الشهيد في قوى الأمن الداخلي جوني خليل الّذي قضى جراء اعتداء إرهابي.
وقد حضر الصلاة لراحة نفسه، في كنيسة السيدة- العيشية، إلى جانب عائلة الشهيد، كلّ من: المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثّلًا بقائد منطقة الجنوب الإقليمية العميد غسان شمس الدين، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ممثَّلًا بالنقيب شربل عون، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ممثَّلًا بالرائد حمزة ترحيني، المدير العام للجمارك بدري ضاهر ممثَّلًا بالملازم حسين ترحيني، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ممثَّلًا بالنائب زياد أسود، النائبان سليم خوري وإبراهيم عازار، عدد كبير من الضباط ورفاق السلاح، رؤساء اتحادات بلديات جزين وجبل الريحان، رابطة مخاتير قضاء جزين وبعض فعاليات المنطقة.
وكان قائد الجيش العماد جوزاف عون وهو ابن البلدة، قد قدّم التعازي لعائلة الشهيد.
كما قلّد ممثّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الشهيد الأوسمة باسم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من ثمّ قام رفاقه بحمل النعش على الأكف، حيث قدّم له السلاح على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي، وانطلق موكب التشييع يتقدمه حملة الأكاليل باسم قوى الأمن الداخلي، إلى مثواه الأخير.
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