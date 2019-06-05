سرقة 6 أسلاك كهربائية في خراج بلدة دير دلوم

ذكرت معلومات صحافية أن مجهولين أقدموا على سرقة 6 اسلاك كهربائية من على شبكة التغذية المتوسطة في خراج بلدة دير دلوم، الامر الذي تسبب بإنقطاع ​التيار الكهربائي​ عن البلدة وعدد من القرى المجاورة.

وقد باشرت الورش الفنية في شركة BUS العمل على إعادة مد اسلاك جديدة بديلة عن تلك المسروقة، تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي اليوم، في الوقت الذي باشرت فيه ​الاجهزة الامنية​ تحقيقاتها لمعرفة هوية السارقين.