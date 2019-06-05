أطلق شاب فلسطيني النار في الهواء من سلاح فردي، أمام مقر القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، إحتجاجا على توقيف القوة الأمنية شقيقه مع شابين آخرين وتسليمهم إلى فرع إستخبارات الجيش في الشمال، يومي أمس وأول من أمس، بسبب سرقتهم دراجات نارية من مدينة طرابلس وسوقها إلى داخل المخيم.
وعلى الفور داهمت القوة الأمنية المشتركة، منزله في المخيم وأماكن يشتبه بتواريه فيها من أجل القبض عليه، بعدما توارى عن الأنظار.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطيني أطلق النار أمام مقر القوة الأمنية بمخيم البداوي إحتجاجا على توقيف شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.