فلسطيني أطلق النار أمام مقر القوة الأمنية بمخيم البداوي إحتجاجا على توقيف شقيقه

أطلق شاب فلسطيني النار في الهواء من سلاح فردي، أمام مقر القوة الأمنية المشتركة في ​مخيم البداوي​، إحتجاجا على توقيف القوة الأمنية شقيقه مع شابين آخرين وتسليمهم إلى فرع إستخبارات الجيش في الشمال، يومي أمس وأول من أمس، بسبب سرقتهم دراجات نارية من ​مدينة طرابلس​ وسوقها إلى داخل المخيم.

وعلى الفور داهمت القوة الأمنية المشتركة، منزله في المخيم وأماكن يشتبه بتواريه فيها من أجل القبض عليه، بعدما توارى عن الأنظار.