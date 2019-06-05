النشرة: قوة من الجيش داهمت مخيما للنازحين بدير الأحمر وأوقفت المعتدين على سيارة الدفاع المدني

ذكر مراسل "النشرة" في البقاع، أنّ "قوة من الجيش اللبناني داهمت مخيّمًا للنازحين السوريين في دير الأحمر، وأوقفت المعتدين على سيارة الدفاع المدني بالحجارة".
وكان قد أُفيد بأنّ "نازحين سوريين أقدموا على رشق سيارة للدفاع المدني في سهل دير الأحمر بالحجارة، بحجة انزعاجهم من تأخّرها في الوصول إلى حريق على حدّ تعبيرهم، ومن الغبار الّذي سبّبته أثناء إطفاء الحريق، ما أدّى الى تكسير زجاج الآلية وإلحاق أضرار فيها".
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