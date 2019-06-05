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العفو الملكي يشمل معتقلين كانا سيغادران السجن غدا الخميس و3 الأسبوع المقبل

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ياسر المختوم 0 تبليغ

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كشفت المعطيات الأولية عن لائحة المستفيدين من العفو الملكي، من معتقلي حراك الريف، عن استفادة معتقلين كانا سيغادران أسوار السجن، غدا الخميس.

ويتعلق الأمر بكا من جواد الصابري ومحسن أتاري، اللذين استفادا من العفو قبل يوم واحد فقط، لاستكمالهما مدة حبسهما يوم غد الخميس 6 يونيو، وذلك بحسب ما كتبه عصو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، محمد أغناج، بحسابه الفايسبوكي.

كما استفاد معتقل آخر من العفو عن أربعة أيام، وكان سيستكمل مدة حبسه يوم الأحد المقبل.

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وشمل العفو معتقلين كانا سيغادران السجن نهاية الأسبوع المقبل، وهما أنس الخطابي وجواد بنزيان، ليستفيدا من العفو عن 11 يوما.

وشمل العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر، 755 شخصا، من بينهم 107 نزيلا مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، بحسب بلاغ لوزارة العدل.

 

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