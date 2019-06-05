في يوم العيد..مصر تهتز على هجوم إرهابي أسفر على قتل 8 من أفراد الأمن

في يوم عيد الفطر المبارك، اهتزت مدينة سيناء، شمال مصر، اليوم الأربعاء، على هجوم إرهابي، استهدف عناصر أمنية، ما أدى إلى قتل ثمانية من أفراد الأمن.
وقال بيان نشرته وزارة الداخلية المصرية إن ”عناصر إرهابية“ هاجمت نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الأربعاء وقتلت ثمانية من أفراد الأمن.
وذكر البيان الذي نشر على موقع الوزارة على فيسبوك وبثته وسائل الإعلام الرسمية ” أن هذا الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (6) مجند”
وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متشددين إسلاميين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء.
وكانت قوات الجيش والشرطة شنت حملة أمنية كبرى على المتشددين في فبراير من العام الماضي عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017 قتل فيه مئات المصلين.
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