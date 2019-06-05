كشفت النجمة اللبانية، هيفاء وهبي، ليلة أمس الثلاثاء، سبب اختفائها خلال رمضان، موضحة أنها كانت تمر من وعكة صحية أصابتها منذ فترة ما قبل الشهر الفضيل.
واعتذرت هيفاء للجمهور، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الغياب مغردة: “أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمدلله على كل شيء”.
وخلق غياب هيفاء وهبي، عن الأعمال الرمضانية، وعن البرامج الحوارية التي استضافة نجوم الفن العربي، علامات استفهام لدى الجمهور، قبل أن تكشف السبب مع حلول عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر المرض يصيب هيفاء وهبي.. أكثر من شهر وهي تعاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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