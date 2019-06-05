رسميا.. بايرن ميونخ الألماني يحسم مستقبل خاميس مع الفريق

انتهت رحلة النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، مع فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد أن اتفق الطرفان على عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من ريال مدريد.
وأكد النادي الألماني، في بلاغ رسمي، اليوم الأربعاء، بأن خاميس رودريغيز سيغادر النادي هذا الموسم، بعد أن طلب من النادي عدم تفعيل خيار الشراء في عقد إعارته من ريال مدريد.
وعبر كارل هاينز رومينيغيه، رئيس النادي “البافاري” عن شكره الكبير للاعب الكولومبي على ” العامين الرائعين والناجحين اللذين قضاهما اللاعب في الفريق، بعد أن حقق لقبي الدوري والكأس والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أروبا، متمنيا له النجاح في مسيرته”.
من جانبه، شكر خاميس إدارة النادي وجماهيره، متمنيا له المزيد من التتويجات والتألق.
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