الحوثيون يعلنون سيطرتهم على 20 موقعا سعوديا في نجران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، اليوم الأربعاء، السيطرة على 20 موقعا عسكريا تابع للجيش السعودي في نجران، جنوبي السعودية.

يحيى سريع (سبأ نت)

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، إنهم "أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (محاذية لليمن)"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ"، في نسختها التابعة للحوثيين.

وذكر أن السيطرة جاءت عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة المسيرة (تابعة للحوثيين)، أن مسلحي الجماعة شنوا هجوما على مواقع الجيش السعودي قبالة نجران.

ووفقًا لسريع، فأن مسلحي الجماعة باغتوا مواقع الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.

وادعى أن أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر.

Advertisements

ولفت إلى أن قوات الحوثي، تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري كبير.

وقال سريع إن مقاتلات التحالف ضد اليمن، شنت أكثر من 75 غارة لإسناد قواتهم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وبيّن أن "مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي، وستبث لاحقا".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السعودية أو القنوات الإعلامية لقوات التحالف في اليمن، حول ما ذكره الحوثيون.