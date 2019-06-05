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الحوثيون يعلنون سيطرتهم على 20 موقعا سعوديا في نجران

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، اليوم الأربعاء، السيطرة على 20 موقعا عسكريا تابع للجيش السعودي في نجران، جنوبي .

يحيى سريع (سبأ نت)

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، إنهم "أحكموا السيطرة على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران (محاذية لليمن)"، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ"، في نسختها التابعة للحوثيين.

وذكر أن السيطرة جاءت عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت قناة المسيرة (تابعة للحوثيين)، أن مسلحي الجماعة شنوا هجوما على مواقع الجيش السعودي قبالة نجران.

ووفقًا لسريع، فأن مسلحي الجماعة باغتوا مواقع الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.

وادعى أن أكثر من 200 عنصر من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، سقطوا بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد آخر.

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ولفت إلى أن قوات الحوثي، تمكنت من تدمير وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري كبير.

وقال سريع إن مقاتلات التحالف ضد اليمن، شنت أكثر من 75 غارة لإسناد قواتهم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

وبيّن أن "مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي، وستبث لاحقا".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السعودية أو القنوات الإعلامية لقوات التحالف في اليمن، حول ما ذكره الحوثيون.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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