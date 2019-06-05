مصرع عدد من الاشخاص بحادث سير في طريق حلة ديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث تصادم وقع، عصر اليوم، بين صهريج محمل بمادة البنزين وعجلة نوع سنتافيا بداخلها عائلة على طريق حلة ديوانية".

وأضاف أن "العجلة احترقت مع الصهريج بالكامل، ما اسفر عن مصرع عدد من الاشخاص لم يعرف عددهم حتى الان".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.